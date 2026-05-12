قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
21 ألف لتر.. ضبط 4 أشخاص جمعوا السولار لبيعه في السوق السوداء بمحافظتي الأقصر وأسوان
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري

الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
أ ش أ

 أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة 15 مليون دولار مقابل الكشف عن معلومات حول مصادر تمويل الحرس الثوري.

وأضافت الخارجية في بيان لها أصدرته قبل ساعات:" أن تمويل الميليشيات وبرامج الأسلحة من أولويات النظام الإيراني".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة متورطة في بيع وشحن النفط الإيراني إلى مشترين في الخارج نيابةً عن الحرس الثوري، وعلى ثلاثة مسؤولين كبار من مقر شهيد برجفري النفطي التابع للحرس الثوري، والذين يُنسّقون هذه المعاملات غير المشروعة.

و تُعطّل هذه الإجراءات مصادر التمويل غير المشروعة التي تُموّل دعم إيران للجماعات التابعة لها والعدوان الإقليمي. حيث هذه العائدات النفطية ملكٌ للشعب الإيراني، الذي يُعاني من ضائقة اقتصادية يومية نتيجةً لفساد النظام وسوء إدارته وتفضيله تمويل الميليشيات الإرهابية وبرامج التسلح على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه.

وتابع البيان أن هذا الإجراء يُمثّل جولةً إضافية من العقوبات في إطار سياسة "الغضب الاقتصادي" التي تشنّها الإدارة الأمريكية على إيران، حيث ستواصل الولايات المتحدة حرمان النظام الإيراني من الوصول إلى العائدات التي تُموّل الإرهاب وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، وتُمكّن من شنّ هجمات على القوات الأمريكية وحلفائها.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدّم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.. حسب البيان.

الخارجية الأمريكية مصادر تمويل الحرس الثوري تمويل الميليشيات برامج الأسلحة من أولويات النظام الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد