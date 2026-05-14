جهاز حماية المنافسة يوافق على 5 صفقات استحواذ بقطاعات متنوعة

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدد من طلبات الاستحواذ ، في ضوء مراجعة تأثيرها على هيكل السوق وضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة.



استحواذ ريم مانيفاكتشرنج



الموافقة على استحواذ شركة ريم مانيفاكتشرنج على نسبة 75.5% من إجمالي أسهم شركة أتلانتيك سوسيتيه فرانسيز دى ديفيلوبمون تيرميك.



إنفستكورب السعودية للنمو



الموافقة على استحواذ صندوق إنفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح العام (LP) على عدد 297,003,300 سهم بما يمثل 33% من أسهم شركة مترا تكنولوجيز هولدنج ليمتد.



آر إن إي إف 3



الموافقة على استحواذ شركة آر إن إي إف 3 كوبراتيف يو. أيه. على نسبة 77.1% من إجمالي أسهم شركة كانويل للاستشارات التعليمية.



إس إف هولدينج



الموافقة على استحواذ شركة إس. إف. هولدينج كو. ليمتد على نسبة 8.33% من أسهم شركة جيه آند تي جلوبال إكسبريس ليمتد.



إنفيكتوس للاستثمار



الموافقة على استحواذ شركة إنفيكتوس للاستثمار بي إل سي على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة إنسجام هولدينج كومباني.