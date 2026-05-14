قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دخل يعمل عملية خرج مشلول..مأساة صغير بالشرقية.. والأسرة تناشد المسئولين بالتدخل

الطفل المصاب
الطفل المصاب
محمد الطحاوي

في لحظات قليلة تحولت حياة أسرة بسيطة بقرية اكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية إلى مأساة إنسانية مؤلمة بعدما فقد الصغير مؤمن صاحب السنوات الأربعة عشر من عمره القدرة على الحركة بشكل كامل عقب دخوله أحد المستشفيات لإجراء تدخل طبي لعلاج كيس دهني حميد على الحبل الشوكي وفقاً لرواية أسرته التي أكدت على وجود إهمال طبي تسبب في إصابته بعجز كلي.

البداية عندما أكد أحمد إبراهيم البغدادي والد الطفل مؤمن والذي يعمل سمكري سيارات ان نجله دخل المستشفى خلال شهر رجب الماضي وهو يسير على قدميه بشكل طبيعي بعدما اشتكى من آلام تبين لاحقاً أنها نتيجة وجود كيس دهني حميد على الحبل الشوكي وقامت الأسرة بالموافقة على الإجراءات الطبية أملاً في تحسن حالة الطفل وعودته سريعاً إلى حياته الطبيعية.

وأضاف الأب أنه بعد وقت داخل العمليات خرج نجله من المستشفى غير قادر على تحريك الجزء السفلي من جسده مشيراً إلى أن الأسرة فوجئت بالتدهور المفاجئ في حالته الصحية بعد التدخل الطبي.

وقال الأب إن الأطباء أبلغوه بأن ما حدث مجرد مضاعفات إلا أنه لم يستوعب كيف يمكن لطفل دخل المستشفى على قدميه أن يخرج فاقداً للحركة بالكامل مؤكداً أن الأسرة حاولت مراراً الحصول على تفسير واضح لما جرى لكنها لم تتلق سوى عبارات يصفها بأنها زادت من أوجاعهم النفسية.

وأشار إلى أنه بعد تدهور حالة نجله قيل له "ارضي بنصيبك" وهو ما اعتبره تجاهلاً لمعاناة ابنه وعدم تقديم تفسير مقنع لما حدث داخل المستشفى.

وأكد الأب أنه تقدم بعدة شكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزارة الصحة ونقابة الأطباء متهماً أحد الأطباء بالتسبب في إصابة نجله بعجز كلي نتيجة الإهمال الطبي مطالباً بفتح تحقيق شامل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح أن الأسرة أرفقت في الشكاوى عدداً من التقارير الطبية التي أشارت إلى إصابة الطفل بشلل نصفي سفلي نتيجة إصابة بالحبل الشوكي وأن حالته مستقرة من الناحية الطبية لكنها لا تزال غير قابلة للعلاج حتى الآن وفقاً لما ورد بالتقارير.

كما أكد الأب أن الطب الشرعي أثبت تعرض نجله لعجز كلي وهو ما دفع الأسرة إلى مواصلة الإجراءات القانونية أملاً في الوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات ما حدث داخل المستشفى.

واشارت الأم الي إن نجلها كان من الطلاب المتفوقين ويطمح في استكمال تعليمه وتحقيق حلمه بأن يصبح مهندساً إلا أن حالته الصحية الحالية حرمته من الذهاب إلى المدرسة أو ممارسة حياته الطبيعية مثل باقي الأطفال.

وأضافت الأم في كلمات مؤثرة أن طفلها لم يعد قادراً حتى على قضاء احتياجاته اليومية بمفرده مؤكدة أن الأسرة تعيش معاناة نفسية ومادية كبيرة منذ وقوع الأزمة.

وناشدت الأسرة وزير الصحة ومحافظ الشرقية والجهات الرقابية المختصة التدخل العاجل لفحص الملف الطبي الخاص بنجله وإعادة التحقيق في الواقعة مع توفير العلاج اللازم له على نفقة الدولة خاصة جلسات العلاج الطبيعي التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة تفوق قدرة الأسرة.

وفي السياق ذاته تم تحرير المحضر رقم 88 إداري مركز فاقوس لسنة 2025 فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحريات والفحوص اللازمة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الشرقية بمحافظة الشرقية فاقوس لمركز فاقوس تدخل طبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده متجمد نفقة لزينة

أرشيفية

تفاصيل السجن 3 سنوات لمحامٍ وآخرين بتهمة التزوير بمدينة نصر

ارشيفيه

مصرع شاب غرقا في أحدي الترع بالدقهلية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد