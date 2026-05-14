قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد اللطيف: تطوير التعليم مسئولية تشاركية مع القطاع الخاص وسنواصل جهود تحسين المناهج
شوبير يكشف عن القائمة الأقرب لمنتخب مصر في كأس العالم
رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة الثقافة من كازان : الحضارات تتكامل ولا تتصادم.. مصر تستخدم الثقافة كقوة محركة للتنمية وأداة لتعزيز الاستقرار

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي

ألقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، كلمة مصر أمام الاجتماع الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان بالاتحاد الروسى، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، حيث ترأست وفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع، إلى جانب مشاركتها في عدد من الفعاليات واللقاءات الثقافية، وذلك في إطار دعم التعاون الثقافي بين مصر وتتارستان، وتعزيز الشراكة في مجالات الفنون والتراث والصناعات الثقافية والإبداعية.


وفي كلمتها قالت الدكتورة جيهان زكي، إن كازان تقف شاهدًا حاضرًا على حوار الثقافات، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لما بدأ في اجتماع جدة العام الماضي، حيث أكد «إعلان جدة» أن الثقافة لم تعد قطاعًا هامشيًا، بل أصبحت ركيزة للأمن الفكري والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصر عملت، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية «الجمهورية الجديدة»، على إعادة تعريف دور الثقافة باعتبارها قوة محركة للتنمية، وأداة لتعزيز الاستقرار، وجسرًا للتواصل بين الشعوب.


وقالت: لم يعد الاستثمار في الثقافة بمصر مقتصرًا على الحفاظ على التراث، بل امتد ليشمل بناء الإنسان وتشكيل الوعي وتعزيز الانتماء، وتجسد ذلك من خلال عدة مسارات متوازية، منها ترسيخ العدالة الثقافية عبر توسيع نطاق الخدمات الثقافية لتصل إلى مختلف فئات المجتمع وكافة أرجاء الجمهورية، وكذلك تبني المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإيجابية، فضلًا عن حماية وصون التراث بوصفه مكونًا أساسيًا للهوية.


كما أشارت وزيرة الثقافة إلى دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي كأحد محركات النمو، وتسريع التحول الرقمي الثقافي لضمان استدامة الوصول إلى المعرفة، لافتة إلى أن مصر تشرع الآن في إطلاق قصور الثقافة الرقمية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت وزيرة الثقافة أن مصر تنظر إلى تجربتها الثقافية باعتبارها نموذجًا قابلًا للتكامل والتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات المشتركة، مشددة على أن اختيار «حوار الحضارات» شعارًا للمؤتمر يأتي في لحظة عالمية دقيقة تتطلب خطابًا ثقافيًا جديدًا يقوم على الفهم المتبادل لا التصورات المسبقة.


وأضافت أن مصر ترى أن «حوار الحضارات» لا ينبغي أن يظل في إطار النوايا، بل يجب أن يتحول إلى سياسات عامة وبرامج مشتركة فعالة وقابلة للقياس، من خلال دعم الإنتاج الثقافي المشترك الذي يعكس التنوع ويعزز التقارب، وتوسيع برامج التبادل الثقافي بين الشعوب، وإدماج قيم الحوار والتعدد في المنظومة التعليمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة كمنصة لتعزيز التواصل الثقافي، مع الإيمان بأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية لحوار الحضارات، وأن تمكينهم ثقافيًا وفكريًا هو الضمانة لاستدامته.


وشددت الدكتورة جيهان زكي على أن الحضارات لا تتصادم بطبيعتها، بل تتكامل حين تتوافر الإرادة والرؤية، مؤكدة أن المسؤولية المشتركة تقتضي الانتقال من مرحلة التأكيد على المبادئ إلى تفعيل آليات التنفيذ، بما يضمن استدامة التعاون بين الدول.


كما أكدت أن مصر، في هذا الإطار، تبدي استعدادها لتعزيز الشراكات الثقافية الثنائية ومتعددة الأطراف، والمساهمة الفاعلة في أي مبادرات مشتركة تدعم حوار الحضارات داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي وخارجه.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة لوزراء الثقافة عاصمة جمهورية تتارستان الفعاليات واللقاءات الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

فريق مستشفى قنا الجامعى

بتقنية تشفية الأورام..مستشفى قنا الجامعي يستأصل زائدة لحمية كبيرة لطفل عامين

الدكتور زينهم شيخون

تكليف الدكتور زينهم شيخون قائمًا بعمل عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج

8 أبحاث تناقش التحول الرقمي بالآثار والمتاحف وسوق العمل بمؤتمر سوهاج

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد