شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل

استطاعت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة متهمين قاموا بالاعتداء الوحشي والقتل لشاب مصري في العشرينات من العمر، كان يعيش في إيطاليا.

ذكرت الشرطة أنها قبضت على 3 أشخاص على خلفية مقتل الشاب ابن الــ 22 عامًا “إبراهيم السيد حجازي”.

طعنة نافذة في القلب أودت بحياة حجازي

تعرض حجازي لطعنة غادرة في القلب، بواسطة أداة حادة تشبه المشرط عُثر عليها بالقرب من الجثة.

حول ذلك، قالت صحيفة "كوريرا ديلا سيراـ، إن اثنين من الموقوفين مصريان، يبلغان من العمر 20 و23 عامًا، بينما الثالث جزائري يبلغ 19 عامًا.

وقعت الجريمة خلال شجار أمام مدخل المركز التجاري، في ساحة سان جيوفاني باتيستا دي لا سالي، على الطريق الدائري كورنيليا، بمنطقة أوريليو، وأمام أعين عدد كبير من الشهود.

وتقول الصحيفة إن طريقة الشجار ثم القتل، تبدو أنها كتصفية حسابات بسبب خلاف سابق.

وحاول الإسعاف إنقاذ حجازي، لكن وافته المنية.

مصريان حاولا الدفاع عنه

وبحسب التحقيقات، حاول مواطنان مصريان الدفاع عنه في البداية، لكن الموقف تطور سريعًا، ثم ظهرت الأداة الحادة، ليتلقى الشاب البالغ 22 عامًا الطعنة القاتلة، كما لا يستبعد المحققون أن يكون الشجار قد اندلع لأسباب عاطفية.

ومع التحقيقات، تجمع عدد كبير من الجاليات العربية، حيث صدم شقيق الضحية بأخيه حجازي مقتولاً.