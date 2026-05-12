شبكة "بريكس": قيرغيزستان تشهد طفرة سياحية وتوجها متزايدا نحو خدمات السفر المنظم

أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية ، اليوم الثلاثاء ، أن قيرغيزستان تشهد حاليا طفرة سياحية وتوجها متزايدا نحو خدمات السفر المنظم ، حيث أسهم الطلب المتزايد على خدمات السفر المنظمة في إعادة تشكيل قطاع السياحة في البلاد.

وأضافت الشبكة الإعلامية أن قيرغيزستان تواصل توسيع قطاعها السياحي، حيث برز السفر المنظم كمساهم رئيسي في النمو الإجمالي للقطاع، متفوقا في وتيرة تطوره على السفر المستقل ولاعبا دورا جوهريا في صياغة ديناميكيات هذه الصناعة.

وأشارت الشبكة الدولية إلى أن عدد السياح الذين اعتمدوا على الخدمات المنظمة قفز من 1.8 مليون إلى 3.5 مليون شخص بين عامي 2023 و2025، مسجلا نموا بنسبة تقارب 98%، بينما شهد قطاع السفر غير المنظم زيادة بنسبة 64% تقريبا خلال الفترة ذاتها، مرتفعا من 1.05 مليون إلى 1.7 مليون سائح.

وتكشف البيانات طويلة المدى عن اتجاه مماثل؛ فمنذ عام 2010، تضاعفت السياحة المنظمة بنحو عشر مرات، في حين نما السفر المستقل بنحو 7.6 مرة؛ ورغم تقارب مستويات التطور بين المسارين في البداية، إلا أن الفجوة بينهما اتسعت بشكل ملحوظ بحلول عام 2025.

ومع بلوغ إجمالي عدد السياح الوافدين 5.3 مليون شخص، يبرز الدور المتصاعد لمنظمي الرحلات السياحية والبنية التحتية الرسمية في صياغة التحولات الهيكلية للقطاع، مما يشير إلى توجه متزايد نحو أنماط السفر المنظمة التي تدعم تطورا أكثر تنسيقا واستدامة لهذه الصناعة.