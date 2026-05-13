رئيس إفريكسيم بنك: نشكر الرئيس السيسي على استضافة الاجتماعات السنوية بالعلمين الجديدة

وجه جورج ألومي، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي و البنك المركزي المصري على استضافة مصر لفعاليات الاجتماعات السنوية الـ33 للبنك بمدينة العلمين الجديدة.

قال ألومي في تصريحات له على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري و قيادات البنكين؛ إن استضافة مصر لفعاليات ذلك الحدث هو أمر هام للقارة الإفريقية وعرض الجهود والتحديات التي تواجه دول القارة السمراء.

أشار إلي أن وسائل الاعلام المصرية والإفريقية يبنغي عليها العمل علي تغطية كافة الجوانب الهامة من فعاليات الحدث الهام للقارة السمراء، موضحًا أن إفريقيا في طريقها للنمو من خلال التكامل بين البلدان الإفريقية وتعزيز أطر التجارة البينية من خلال اتفاققية التجارة الحرة القارة IAFST والتي تحظي بأهمية من رؤساء الدول .

وأوضح أن مخططات التعاون مع جنوب إفريقيا منذ سنوات من خلال وصول البضائع للدول الافريقية بدون تعقيدات في مراحل التصدير المختلفة بما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الإفريقية.

وأشار إلي أن المقومات لمجموعة إفريكسيم بنك أن معدلات القروض تمثل 40% من مجمل المحفظة وهو ما يعني امتلاك أصول قوية لدعم الدول الافريقية في دعم احتياجاتها بما يعادل 10 مليارات دولار لدعم البترول و تلبية التعهدات المطلوبة لتغطية احتياجات الدول الافريقية.

أضاف أن هناك ثقة ويقين كبير لمواجهة الصعوبات الراهنة ودعم الانشطة الافريقية المدعومة من البنك الافريقي للتنمية ودعم قطاع الاعمال ورؤس الأموال الافريقية ودعم الاستثمارات الافريقية وهو ما تركز عليه اجتماعاتنا السنوية رقم 33 .