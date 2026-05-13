مقترحات برلمانية.. هل يتم إظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل واسترداد الأموال؟

خالد يوسف

في ظل التوسع المتسارع في خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر، يواصل تطبيق InstaPay Egypt جذب اهتمام ملايين المستخدمين الباحثين عن أسرع وسائل تحويل الأموال لحظيًا، الا انه أصبح من الضروري سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ في رقم أو حرف. 
 

مقترح بإظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مؤگدة انه مع الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر في مجال الشمول المالي، أصبح من الضروري سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ في رقم أو حرف، وحماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي.

وأضافت النائبة في مقترحها، انه من الضروري إلزام الشركة الخاصة بتطبيق "إنستا باي" (InstaPay) وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلاً من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو الضمانة الأساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.
 

تدابير احترازية لحفظ الاموال المحولة بالخطأ

وفي خطوة تهدف لحفظ الحقوق، طالبت النائبة أسماء سعد الجمال بوضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع شكوى من القائم بالتحويل، على أن يستمر هذا التجميد لحين صدور أمر قضائي، وبسقف زمني لا يتجاوز أسبوعين، وذلك لضمان عدم تصرف المستلم في الأموال غير المستحقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.


كما تضمن الاقتراح تطوير منظومة تحذيرات ذكية داخل تطبيقات الدفع، بحيث يتم تنبيه المستخدم بشكل آلي وواضح في حالة قيامه بالتحويل لمستلم "للمرة الأولى"، كإجراء احترازي يدفعه لمراجعة البيانات مرة أخرى قبل الضغط على زر التأكيد.
 

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- تتم مراجعة بيانات التحويل.

- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

- سيتم التحويل بنجاح

كيف تسترد أموالك إذا حوّلت بالخطأ عبر إنستاباي؟ 

عند وقوع تحويل غير مقصود يمكن للمستخدم التحرك عبر مسار متدرج يبدأ بخطوات ودية وينتهي بإجراءات رسمية، وذلك على النحو التالي:

- التواصل مباشرة مع الشخص الذي تلقى المبلغ عن طريق الخطأ وطلب إعادته، وهي الطريقة الأسرع التي تنجح في غالبية الحالات.

- الاتصال بخدمة عملاء إنستاباي على رقم 15989 مع تزويدهم بالرقم المرجعي للمعاملة وتقديم شكوى رسمية لطلب الاسترجاع.

- التواصل كذلك مع خدمة عملاء البنك المُصدر أو البنك المستقبِل المشتركين في شبكة إنستاباي.

- إذا فشلت كل المحاولات السابقة يتم تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري واتخاذ الإجراءات القانونية عبر بلاغ للجهات المختصة.

