خدمات التحويل المرن من تطبيق إنستاباي دون طوابير ومشاوير.. كيف تحول أموالك بأمان| صدى البلد يوضح

محمد يحيي

تركز البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري على تعزيز استفادة عملاء الجهاز المصرفي من كافة الخدمات البنكية التي تحقق لهم المرونة وسائل الراحة والآمان في إدارة ثرواتهم وأموالهم.

اجراءات تفعيل الشمول المالي

ويسعي البنك المركزي المصري من خلال تعليماته الموجهة لأكثر من 35 بنكًأ حكوميًأ وخاصًا يعمل داخل القطر المصري في تفعيل أدوات الشمول المالي والتي من بينها نشر خدمات التكنولوجيا المصرفية والتي من أبرزها الانتقال لمجتمع رقمي لا نقدي من خلال نشر التحويلات المالية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والتي يقودها تطبيق إنستاباي التابع لشركة التكونولوجيا المالية.

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

تطبيق إنستاباي لتسهيل المعاملات

يركز البنك المركزي بقوة على جذب ثقة عملاء البنوك من الأفراد في استخدام تطبيق إنستاباي التابع له، وأتمتة كافة المعاملات وربطها بشبكات البنوك والمحافظ الإلكترونية لتيسير المعاملات المالية .

ماذا يفع تطبيق إنستاباي

يقدم تطبيق إنستاباي مجموعة من الخدمات عبر التطبيق المثبت على الهاتف المحمول للعميل ممن يمتلكون حساباً مسجلًا لتطبيق إنستاباي وتتضمن

  • خدمات تحويل الأموال : حيث يمكن لصاحب الحساب على التطبيق استقبال وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية لحظيا
  • الاستعلام : حيث يساعد التطبيق العميل في الاستعلام عن قيمة حسابه أو رصيد والمعاملات المقبولة والمفروضة المجراة عبر التطبيق
  • الدفع الإلكتروني: حيث يساعد التطبيق العميل في دفع الفواتير الخاصة بالمرافق كالكهرباء والمياه والغاز و فواتير الموبايل والإنترنت وما في حكمها 
  • التبرعات: يساعد أيضا التطبيق العميل في القيام بالتبرع للمجتمع المدني والجمعيات الخيرية بكل سهولة ويسر.
إنستاباي

حدود معاملات إنستاباي

يصل حجم التعامل اليومي لعمليات التحويل أو استقبال الأموال على التطبيق بقيمة 120 ألف جنيه يوميًا بحيث يكون الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه للمرة .

كما يصل الحد الأقصي للتحويل 400 ألف جنيه شهريًا .

تطبيق إنستاباي

أهم المزايا 

  • يساعد تطبيق إنستاباي في إتمام كافة المعاملات المالية لحظيًا .
  • لا يتقيد استخدام التطبيق أو تنفيذ المعاملات بمواعيد أو عطلات رسمية فالتطبيق يعمل على مدار 24 ساعة
  • يساعد التطبيق العميل علي ربط حسابه بالحساب البنكي لتسهيل متابعة الرصيد واجراء كافة المعاملات المالية دون الرجوع للبنك
  • يمكن للعميل ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة على نفس التطبيق
  • يسهل استخدام التطبيق والاستفادة من كافة الخدمات خارج مصر. 
