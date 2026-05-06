إنستاباي فلوسك في أمان.. كل ما تريد معرفته عن الرسوم والتحويل اللحظي في مصر

تم التحويل بنجاح.. رسالة نصية تلقائية مع كل عملية تحويل يقوم بها عميل البنك المسجل بتطبيق " إنستاباي" التابع للبنك المركزي المصري، تختصر خلالها أوقات ومصاريف وربما طوابير أطول وزحام أكثر داخل الفروع البنكية عند ارسال الأموال للحسابات البنكية المختلفة..

ماذا فعل تطبيق إنستاباي في المعاملات المالية

مع اعلان البنك المركزي المصري قبل 4 أعوام وتحديدا في 2022؛ من اطلاق تطبيق هاتف محمول " أبلكيشين موبايل" تحت اسم " إنستاباي" مربوط بـ36 بنكًا حكوميًأ وخاصًا؛ للتحويلات اللحظية بين الحسابات والمحافظ الإلكترونية المختلفة؛ تغير خلالها شكل ومستقبل التحويلات المالية الشرعية داخل الاقتصاد القومي.

نوايا البنك المركزي من عمل إنستاباي

يركز البنك المركزي المصري وفقا لمخطط وتكليفات من القيادة السياسية والتي بدأت مع بدء خطة الإصلاح الاقتصادي في نسختها الأولى في 2015 وما جاء بقرارات المجلس القومي للمدفوعات والتي تضمنت تفعيل الشمول المالي.

إنستاباي والشمول المالي

مع اعلان البنك المركزي المصري البدء في عهد جديد للخدمات البنكية الرقمية والقائمة على التكنولوجيا الحديثة بهدف استدامة موارد الخزانة العامة و تمكين الفئات الأولي بالرعاية وادماجهم بكافة الخدمات المالية والبنكية وتعظيم استفادتهم منها بإعتبارها أبرز اجراءات الشمول المالي.

واستطاع البنك المركزي المصري من خلال البنوك في تفعيل وربط تطبيق انستاباي بالمحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية ليتم تحويل واستقبال الأموال من الأفراد لحظيا ودون التقييد بمواعيد عمل البنوك خلال الأوقات الرسمية.

حدود معاملات إنستاباي

يصل حجم التعامل اليومي لعمليات التحويل أو استقبال الأموال على التطبيق بقيمة 120 ألف جنيه يوميًا بحيث يكون الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه للمرة .

كما يصل الحد الأقصي للتحويل 400 ألف جنيه شهريًا

خدمات إنستاباي

يقدم تطبيق إنستاباي مجموعة من الخدمات عبر التطبيق المثبت على الهاتف المحمول للعميل ممن يمتلكون حساباً مسجلًا لتطبيق إنستاباي وتتضمن

خدمات تحويل الأمول : حيث يمكن لصاحب الحساب على التطبيق استقبال وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية لحظيا

الاستعلام : حيث يساعد التطبيق العميل في الاستعلام عن قيمة حسابه أو رصيد والمعاملات المقبولة والمفروضة المجراة عبر التطبيق

الدفع الإلكتروني: حيث يساعد التطبيق العميل في دفع الفواتير الخاصة بالمرافق كالكهرباء والمياه والغاز و فواتير الموبايل والإنترنت وما في حكمها

التبرعات: يساعد أيضا التطبيق العميل في القيام بالتبرع للمجتمع المدني والجمعيات الخيرية بكل سهولة ويسر.

أبرز مزايا التطبيق