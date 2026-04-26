بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للتحويل من تطبيق إنستاباي

في ظل التوسع المتسارع في خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر، يواصل تطبيق InstaPay Egypt جذب اهتمام ملايين المستخدمين الباحثين عن أسرع وسائل تحويل الأموال لحظيًا، ومع صدور قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت سعر الفائدة، تزايدت التساؤلات بشأن الحد الأقصى للتحويل عبر التطبيق، وحدود الاستخدام اليومية والشهرية، إلى جانب الرسوم المقررة وآليات الاستفادة من الخدمة بأمان وكفاءة.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

1- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

2- طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

3- تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

4- سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

حدود السحب من تطبيق نستاباي

أعلن «المركزي» في وقت سابق، عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة؛ والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ما هو تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt؟

هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.

خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

ـ ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

ـ إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

ـ تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

ـ الاستعلام عن رصيد الحسابات.

ـ إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

ـ إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- تتم مراجعة بيانات التحويل.

- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

- سيتم التحويل بنجاح.