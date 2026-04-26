خدمات

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للتحويل من تطبيق إنستاباي

خالد يوسف

في ظل التوسع المتسارع في خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر، يواصل تطبيق InstaPay Egypt جذب اهتمام ملايين المستخدمين الباحثين عن أسرع وسائل تحويل الأموال لحظيًا، ومع صدور قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت سعر الفائدة، تزايدت التساؤلات بشأن الحد الأقصى للتحويل عبر التطبيق، وحدود الاستخدام اليومية والشهرية، إلى جانب الرسوم المقررة وآليات الاستفادة من الخدمة بأمان وكفاءة.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

1- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

2- طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

3- تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

4- سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

حدود السحب من تطبيق نستاباي

أعلن «المركزي» في وقت سابق، عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة؛ والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ما هو تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt؟

هو تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.

خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

ـ ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

ـ إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

ـ تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

ـ الاستعلام عن رصيد الحسابات.

ـ إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

ـ إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- تتم مراجعة بيانات التحويل.

- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

- سيتم التحويل بنجاح.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أرشيفية

تحذير إيراني شديد .. طهران تستعد لـ أكبر هجوم صاروخي في التاريخ ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

بحضور الخطيب وياسر جلال .. زفاف نجل النائب محمد شبانة يجمع نجوم الفن والإعلام

زيزو

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

ترشيحاتنا

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تؤكد دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي

بمناسبة مرور 40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي عالميا

40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين هجوما استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت

بالصور

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد