نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المصري يمثل التحدي الأصعب لبلاده في دور المجموعات.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، شدد كورتوا على أهمية تحقيق بداية قوية في البطولة العالمية، موضحًا أن المنتخب البلجيكي يستهدف حصد النقاط الثلاث من المباراة الأولى لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار المقبلة.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

تقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الإثنين الموافق 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب لومين فيلد بسياتل الأمريكية.

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات كأس العالم عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026 والتي تضم منتخبات «بلجيكا وإيران ونيوزيلندا».

تصريحات كورتوا عن مصر

أبدى حارس مرمى بلجيكا، احترامًا كبيرًا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، قائد الفراعنة وأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق حديثه عن المنتخب المصري، حذر كورتوا زملاءه من خطورة الهجمات المرتدة السريعة التي يعتمد عليها الفراعنة، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم الأسلحة التي قد تهدد دفاعات بلجيكا خلال المباراة.

وأضاف أن المنتخب المصري يمتلك القدرة على استغلال المساحات والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي بلجيكا طوال دقائق اللقاء.

وتطرق كورتوا إلى علاقته السابقة بصلاح، حيث لعب الثنائي معًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، واصفًا قائد المنتخب المصري بأنه لاعب استثنائي وصديق عزيز.

ماذا قال كورتوا عن صلاح؟

استعاد الحارس البلجيكي، واحدة من أبرز الذكريات التي جمعته بصلاح، عندما تواجه ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وقال كورتوا إنه يأمل أن تتكرر النتيجة التي حدثت في تلك المباراة، حين نجح ريال مدريد في التتويج باللقب الأوروبي بعد الفوز بهدف دون رد، بينما قدم هو أداءً لافتًا وساهم بشكل كبير في الحفاظ على شباكه نظيفة، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة كان من بينها محاولات لمحمد صلاح.

وتُعد تلك المباراة من أكثر المواجهات التي يتذكرها جمهور ليفربول، خاصة أن كورتوا كان أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تألقه الكبير أمام هجوم الفريق الإنجليزي.