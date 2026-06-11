موافقة مبدئية و90 مليون يورو.. تطور جديد في مستقبل محمد صلاح

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتصدر المشهد مجددًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تصريحات جديدة عن إمكانية انتقاله إلى نادي فنربخشة التركي خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تمثل واحدة من أبرز صفقات الكرة الأوروبية هذا الصيف.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل قائد منتخب مصر عقب نهاية مشواره مع ليفربول، خاصة بعد تصريحات مسؤولين أتراك أكدوا وجود اهتمام جاد من جانب فنربخشة بالحصول على خدمات اللاعب.

هل ينتقل صلاح إلى فنربخشة؟

عزيز يلدريم، الرئيس الجديد للنادي التركي، تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي للتعاقد مع محمد صلاح، وهو ما أعاد الحديث بقوة عن إمكانية إتمام الصفقة.

وفي هذا السياق، أوضح إرتان تورونوغولاري، المدير الرياضي السابق ضمن إدارة المرشح الرئاسي سعد الدين ساران، أن المفاوضات مع اللاعب شهدت تطورات إيجابية في وقت سابق.

وأشار إلى أن صلاح أبدى ترحيبًا واضحًا بفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، مؤكدًا أن الاجتماعات التي عُقدت معه كانت مثمرة وأسفرت عن تفاهمات تتعلق بعدد من التفاصيل المهمة، من بينها الجوانب المالية.

وأضاف المسؤول التركي أن انتقال النجم المصري إلى فنربخشة يبقى احتمالًا قائمًا بقوة إذا قررت الإدارة الجديدة المضي قدمًا في المفاوضات، معربًا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

وكشف عزيز يلدريم أن الصفقة المحتملة قد تتطلب عقدًا يمتد لثلاثة مواسم بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليون يورو، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن إتمام التعاقد سيخضع لتقييم احتياجات الفريق ورؤية لجنة كرة القدم بالنادي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كان محمد صلاح أسدل الستار على رحلة استثنائية مع ليفربول استمرت تسعة مواسم، حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، وترك بصمة بارزة جعلته واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

وخاض اللاعب 442 مباراة بقميص "الريدز" في مختلف المسابقات، سجل خلالها 257 هدفًا وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب.

ورغم مكانته الكبيرة داخل النادي، شهد موسمه الأخير تراجعًا نسبيًا في معدلاته التهديفية، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن مستقبله، خصوصًا بعد بعض التصريحات التي أثارت الجدل حول علاقته بالمدرب وإدارة النادي.

وكانت معظم الترجيحات تشير إلى أن الدوري السعودي سيكون الوجهة الأقرب للنجم المصري بعد رحيله عن ليفربول، إلا أن التحركات التركية الأخيرة قدمت خيارًا جديدًا قد يغير مسار مستقبله.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل محمد صلاح مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بانتظار الوجهة التي سيختارها لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية.