وجهة نظر.. الغندور يثير الجدل بمقارنة بدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد حديثه عن المقارنة البدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح، مؤكدًا تمسكه برأيه رغم الانتقادات التي تعرض لها.

عبد الله السعيد

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك الكثير من الأشخاص غضبوا من تصريحاته التي أكد خلالها أن مستوى اللياقة البدنية لعبد الله السعيد أفضل من محمد صلاح، مشيرًا إلى أن متوسط جري السعيد خلال المباراة وقدرته على التحمل أعلى من نجم منتخب مصر.

وأضاف الغندور أن هذا الأمر لا يرتبط بعامل السن، مؤكدًا أن ما طرحه يمثل وجهة نظره الشخصية، رغم اعتراض عدد كبير من المتابعين وسخريتهم من تصريحاته.

واختتم رسالته قائلًا: “على العموم ده رأيي، والأيام قادمة والصبر جميل.”