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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

الأهلي
الأهلي
باسنتي ناجي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن سيد عبدالحفيظ تحدث معه بشأن مستقبل الجهاز الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى اقتراب المدرب المغربي حسين عموتة من تولي المهمة الفنية للفريق.

الزمالك 

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "جمعتني جلسة مع سيد عبدالحفيظ خلال حفل خطوبة نجلة الكابتن زيزو، لاعب المقاولون العرب السابق، وأبلغني أن الأهلي حسم التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة بنسبة 99%".

وأضاف: "عبدالحفيظ أشاد كثيرًا بإمكانات عموتة، وأكد أنه الأنسب لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية ولديه معرفة جيدة بالدوري المصري".

وتابع: "كما أبلغني أن هناك حارس مرمى سيرحل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، في إطار الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد".

وأوضح التابعي أن سيد عبدالحفيظ أكد له أن ملف اللاعبين الراحلين أو المستمرين لن يُحسم إلا بعد موافقة حسين عموتة، وأن المدرب سيكون صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي يفكر حاليًا في توسيع الاعتماد على أبناء النادي سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول، والاستفادة من العناصر التي تمتلك هوية الأهلي وخبراته، على غرار عدد من النجوم الذين تدرجوا داخل النادي وحققوا نجاحات كبيرة".

الزمالك الاهلي أمير هشام

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