اتحاد اليد: توفير كل الدعم للمنتخب لتحقيق إنجاز في المونديال المقبل

أكد عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 وضعت منتخب مصر في مجموعة تحتاج إلى استعداد قوي وتركيز كبير، مشيرًا إلى أن طموحات المنتخب في البطولة المقبلة تفرض التعامل بجدية مع جميع المنافسين.

وقال فتحي، خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضاو المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إيطاليا والرأس الأخضر والسعودية يجعل المنافسة مفتوحة، موضحًا أن القرعة لا يمكن اعتبارها سهلة بالنسبة لمنتخب يمتلك أهدافًا كبيرة ويسعى للذهاب بعيدًا في البطولة.

وأضاف فتحي أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على توفير كل سبل الدعم والراحة للمنتخب الوطني، من أجل إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل وتحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال منافسات المونديال.

وشدد فتحي على أن الاتحاد يضع أهدافًا طموحة للمرحلة المقبلة، تتمثل في المنافسة على حصد ميدالية عالمية خلال بطولة العالم 2027، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مشروع أكبر يهدف إلى الوصول لمنصات التتويج في دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس.

وأتم فتحي ، أن كرة اليد المصرية تمتلك مقومات النجاح والاستمرار بين كبار المنتخبات العالمية، مشيرًا إلى أن الجميع داخل المنظومة يعمل من أجل تحقيق إنجازات تاريخية تليق بمكانة اللعبة في مصر.