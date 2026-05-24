اتحاد اليد يحدد مواعيد القيد للموسم الجديد

محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، فتح باب القيد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بداية من يوم 21 يونيو المقبل، ضمن خطة الاتحاد لتنظيم عملية تسجيل اللاعبين وانتقالات الأندية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وقرر اتحاد اليد أن تستمر فترة القيد الأولى لمدة 4 أيام، على أن يتم فتح باب القيد في المرحلة الثانية يوم 19 يوليو المقبل ولمدة 4 أيام أيضًا، مع التأكيد على ضرورة التزام الأندية بالمواعيد المحددة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل اللاعبين.

وأكد مسئولو الاتحاد أن أي نادٍ يتأخر عن التقدم بأوراق التسجيل خلال الفترة المحددة، سيصبح لاعبوه أحرارًا ويحق لهم الانتقال إلى أي نادٍ آخر بأوراق تسجيل جديدة، سواء بالعودة لناديهم السابق أو الانضمام لأي فريق آخر.

وأوضح الاتحاد أن المرحلة الأولى مخصصة لتسجيل اللاعبين القدامى الذين ترتبط أنديتهم معهم بعقود سارية، ولن يتم السماح بإضافة أي لاعب جديد قبل انتهاء المرحلة الأولى بشكل كامل يوم الأربعاء 15 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بقيد اللاعبين الجدد أو المنتقلين بين الأندية بداية من يوم 19 يوليو وحتى يوم 13 أغسطس المقبل، لتكون هذه الفترة هي الأخيرة أمام الأندية لإتمام صفقاتها وتسجيل لاعبيها قبل انطلاق الموسم.

كما أعلن اتحاد اليد فتح باب القيد في المرحلة الثالثة والأخيرة بداية من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل، مع التشديد على عدم السماح لأي نادٍ لم يقم بسداد المستحقات المالية و5% من عقود اللاعبين بقيد أي عناصر جديدة خلال تلك الفترة.

وفيما يخص فترة الاستبدال لأندية دوري المحترفين رجال والممتاز رجال وعمومي السيدات، فقد حدد الاتحاد الفترة من 3 يناير وحتى 18 يناير المقبل لتقديم طلبات الاستبدال، على أن يكون آخر موعد لاستكمال الأوراق يوم 31 يناير.

ويأتي إعلان مواعيد القيد مبكرًا من جانب اتحاد كرة اليد، في إطار سعيه لتنظيم سوق الانتقالات ومنح الأندية فرصة كافية لترتيب ملفاتها الفنية والإدارية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، خاصة في ظل المنافسة القوية المنتظرة على مختلف البطولات المحلية.

10 صور تثير الجدل حول أنغام
منة فضالي و إدوارد
صحة الشرقية
نظافة
