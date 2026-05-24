محمد السيد : ذهبية كأس العالم للسلاح بسويسرا خطوة مهمة لتحقيق ميدالية أولمبية جديدة

أعرب محمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في سويسرا خلال الفترة من 22 وحتى 24 مايو الجاري، مؤكدًا أن الفوز باللقب يمثل دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقال محمد السيد إن البطولة شهدت منافسات قوية للغاية في ظل مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، مشيرًا إلى أنه خاض جميع مبارياته بتركيز كبير ورغبة قوية في الوصول إلى منصة التتويج وتحقيق اللقب.

وأضاف لاعب منتخب مصر أن التتويج بالميدالية الذهبية يعكس حجم العمل الذي قام به خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الفني أو البدني، مؤكدًا أنه يسعى للاستمرار في التطور وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمد السيد أن المنافسة في بطولات كأس العالم أصبحت صعبة للغاية في ظل تقارب مستويات اللاعبين، وهو ما يتطلب بذل مجهود مضاعف والتركيز في كل مواجهة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأكد بطل مصر أن هدفه خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة التواجد بين كبار المصنفين عالميًا وتحقيق المزيد من الإنجازات، خاصة مع طموحه في المنافسة بقوة على ميدالية أولمبية جديدة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

واختتم محمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير المصرية يمنحه دافعًا كبيرًا للاستمرار في تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.