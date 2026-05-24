هل يمنع اتحاد الكرة الزمالك من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.. شوبير يوضح

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك ما زال أمامه الوقت الكافي لإنهاء ملف الرخصة الإفريقية، موضحًا أن الموعد النهائي لتقديم المستندات الخاصة بالملف إلى اتحاد الكرة سيكون بعد مرور سبعة أيام من يوم 31 مايو الجاري.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن اتحاد الكرة يمنح الأندية فترة تصل إلى شهر كامل عقب تسلم الملفات، من أجل مراجعة الأوراق وإخطار الأندية بأي ملاحظات أو مستندات ناقصة، وهو ما يتيح للزمالك فرصة استكمال الإجراءات المطلوبة حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن بعض الملفات يمكن تسويتها خلال تلك المهلة، مؤكدًا أن النادي يعمل على إنهاء جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة الإفريقية قبل غلق الملف بشكل نهائي.

منع الزمالك من المشاركة فى أفريقيا

وحسم شوبير الجدل المثار بشأن إمكانية حصول الزمالك على استثناء من اتحاد الكرة، مؤكدًا أن الجبلاية لا تملك صلاحية منح أي استثناءات تتعلق بالرخصة الإفريقية لأي نادٍ.

وأوضح أن الجهة الوحيدة المخولة بمنح مثل هذه الاستثناءات هي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك وفق ضوابط محددة تتطلب التزام النادي بتقديم ضمانات وتعهدات رسمية، بالإضافة إلى مستندات مالية تثبت قدرته على الوفاء بالالتزامات المطلوبة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة ملتزم بتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، بينما يبقى القرار النهائي في يد الاتحاد الإفريقي وفقًا للقواعد المنظمة لمنح الرخصة الإفريقية.