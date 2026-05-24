أحمد شوبير: الأهلي والزمالك لا يمنحان الشباب فرصتهم

استنكر الإعلامي أحمد شوبير استمرار اعتماد الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، على اللاعبين الكبار وإهمال منح الفرصة للناشئين إلا في حالات الضرورة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر راديو أون سبورت إف إم، إن نادي الزمالك اضطر هذا الموسم للاعتماد على بعض العناصر الشابة، لكنه استفاد بشكل واضح من ظهور عدد من المواهب مثل محمد السيد ومحمد إبراهيم وأحمد خضري والسيد أسامة.

وأكد أن الاعتماد على الناشئين يجب ألا يكون حلًا مؤقتًا، بل سياسة ثابتة داخل الأندية الكبرى، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ الإحلال والتجديد بشكل مستمر، مع فتح باب الإعارات بشكل أوسع لمنح اللاعبين فرصًا حقيقية للاحتكاك واكتساب الخبرة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الشباب داخل الأندية هو الطريق الأساسي لبناء فرق قوية قادرة على المنافسة في المستقبل.