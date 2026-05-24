قليل قوي .. شوبير يفجر مفاجأة حول راتب معتمد جمال في الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن معتمد جمال المدير الفنى للزمالك الحالي يستحق التجديد وزيادة راتبه فى القلعة البيضاء بعد إنجاز حصد لقب الدوري والوصول إلى نهائي الكونفدرالية والخسارة بركلات الترجيح.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أون سبورت إف إم، راتب معتمد جمال فى الزمالك أقل من نصف راتب المدربين المصريين فى الدوري.

وطالب شوبير، بالتجديد لـ معتمد جمال مستشهدا بما فعله الأهلي مع عماد النحاس الموسم الماضى عندما قام بالتعاقد مع مدير فنى أجنبى بجانبه ومن ثم رحيل الجهاز حتى لم يحقق الفريق الأحمر أى شيء بعد ذلك.

وعلى الرغم من انتهاء الموسم بشكل رسمي وتحقيق الفريق نتائج إيجابية، فإن إدارة الزمالك لم تحسم، حتى الآن، موقف الجهاز الفني من الاستمرار خلال الموسم الجديد، في ظل استمرار المناقشات والدراسة داخل النادي بشأن ملف القيادة الفنية للفريق.