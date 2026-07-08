ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/، إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددًا، وذلك على الرغم من/ الشكوك التي تحوم حول مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب ستستأنف - "لا أعتقد أنها ستندلع من جديد. أعتقد أن الأمر سينتهي بسرعة كبيرة. لقد ضربوا سفينتين، لذا ضربناهم بقوة أكبر بكثير. عندما يضربوننا، نرد عليهم بقوة أكبر بعشر مرات"، حسبما أوردت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وتابع: "أعتقد أن أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة، وسنقوم فقط.. بجعل الوضع أكثر أمانًا، بما في ذلك بالنسبة للنفط؛ سيكون النفط متاحًا بحرية تامة، وبطريقة سهلة للغاية، وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة".

وتتسم هذه التصريحات بنبرة أكثر إيجابية قليلاً مقارنةً بما قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق عندما قال إن مذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران قبل ثلاثة أسابيع "انتهت".