أحمد شوبير: معتمد جمال صنع المعجزة مع الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن معتمد جمال يستحق الاستمرار على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال الموسم الحالي، وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخ النادي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن ما حققه معتمد جمال يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن كثيرين لم يتوقعوا قدرة الزمالك على المنافسة وحصد لقب الدوري، إلى جانب وصول الفريق إلى نهائي الكونفدرالية وخسارته بركلات الترجيح.

وأضاف أن إدارة الزمالك لا يجب أن تتردد في تجديد الثقة بالمدرب، مشيرًا إلى أنه لو كان مديرًا فنيًا أجنبيًا لتم الإعلان فورًا عن استمراره مع إقامة احتفالية خاصة به، مؤكدًا أن المدرب المصري لا يحصل دائمًا على التقدير الذي يستحقه.

كما حذر شوبير إدارة الزمالك من تكرار ما حدث داخل الأهلي مع عماد النحاس، بعدما تمت الإطاحة به رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري وتقديم نتائج قوية، قبل التعاقد مع أجهزة فنية أجنبية لم تحقق الإضافة المطلوبة.

وأشار إلى أن معتمد جمال قاد الزمالك لتحقيق سلسلة انتصارات حاسمة كانت السبب الرئيسي في حصد لقب الدوري، مؤكدًا أنه لا يصح تقييم تجربته بناءً على خسارة مباراة أو ركلة ترجيح في نهائي الكونفدرالية.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة إعلان استمرار معتمد جمال بشكل رسمي، مع تحسين عقده المالي، تقديرًا لما قدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري.