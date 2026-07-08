عون ورئيس الحكومة يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والاستعدادات لعودة الأهالي إلى الجنوب

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث بحث الجانبان الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في جنوب لبنان.

وركز اللقاء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، إلى جانب الاستعدادات الحكومية لفتح الطرق وإزالة الردم وتأهيل البنى التحتية، بما يسهّل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي باتت قابلة للعودة إليها، ولا سيما بعد الانسحاب الإسرائيلي منها.

كما أطلع رئيس الحكومة الرئيس عون على الزيارة الرسمية التي يعتزم القيام بها إلى تركيا، في إطار الاتصالات الرسمية التي يجريها مع الدول الصديقة.