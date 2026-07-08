خالد الغندور يثير الجدل بعد خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين

علق الإعلامي خالد الغندور على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، مؤكدًا أن وداع الفراعنة لم يكن بسبب التحكيم فقط، بل أيضًا نتيجة أخطاء فنية داخل الملعب.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "خرجنا من كأس العالم جزء بسبب التحكيم، وجزء أكبر بسبب تمركز خاطئ دفاعيًا في هدفين على مصر، وتغيير خاطئ بنزول لاعبين ميولهم هجومية، وعدم الدفع بحسام عبد المجيد في آخر 20 دقيقة بعد اعتماد الأرجنتين على الأطراف والكرات العرضية، وأيضًا عدم الالتزام برقابة ميسي، خصوصًا لما راح ناحية كريم حافظ، وإعطاؤه مساحة لفعل ما يريد."

وجاءت تصريحات الغندور في ظل الجدل الواسع الذي أعقب خروج منتخب مصر من مونديال 2026، حيث أعاد اللقاء فتح باب النقاش حول القرارات التحكيمية، إلى جانب الجوانب الفنية التي ساهمت في خسارة الفراعنة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها أداءً قويًا، وشهدت احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الأرجنتيني، نجح الحارس مصطفى شوبير في التصدي لها، قبل أن يحسم منتخب التانجو بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.