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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خسر البطولة وربح القلوب.. كيف تحول منتخب مصر إلى بطل المونديال الحقيقي؟

منتخب مصر .. خسر البطولة بشرف وربح احترام العالم
منتخب مصر .. خسر البطولة بشرف وربح احترام العالم
ياسمين القصاص

رغم انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ 16، فإن الأداء الذي قدمه "الفراعنة" أمام بطل العالم خطف أنظار الجماهير والإعلام والنجوم حول العالم، بعدما كان المنتخب المصري قريبا من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، قبل أن تقلب الأرجنتين النتيجة في الدقائق الأخيرة وسط جدل تحكيمي واسع.

ولم يكن وداع المنتخب المصري للبطولة مجرد خسارة في النتيجة، بل تحول إلى شهادة تقدير دولية لأداء اللاعبين، الذين نجحوا في فرض شخصيتهم على واحدة من أقوى المنتخبات المرشحة للتتويج، ليخرج المنتخب مرفوع الرأس بعدما كسب احترام المتابعين والخبراء داخل وخارج الملعب.  

إشادة من معسكر الأرجنتين

أولى رسائل الإشادة جاءت من داخل المنتخب الأرجنتيني نفسه، إذ أكد المهاجم جوليان ألفاريز أن مواجهة مصر كانت من أصعب المباريات التي خاضها منتخب بلاده في البطولة، مشددا على أن المنتخب المصري استحق كل الاحترام لما قدمه من مستوى كبير، وأن الفوز تحقق بعد معاناة حقيقية أمام منافس منظم وقوي. 

كما أظهرت تصريحات الجهاز الفني الأرجنتيني تقديرا كبيرا لما قدمه المنتخب المصري، بعدما فرض أسلوبه خلال فترات طويلة من اللقاء وأحرج حامل اللقب، الذي احتاج إلى انتفاضة متأخرة لحسم بطاقة التأهل.  

إشادات إعلامية ورياضية دولية

وامتدت الإشادات إلى وسائل الإعلام العالمية التي وصفت منتخب مصر بأنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، بعدما نجح في الوصول إلى الأدوار الإقصائية وقدم مباراة وصفتها تقارير دولية بأنها من أكثر مباريات كأس العالم إثارة، خاصة بعد تقدمه بهدفين قبل عودة الأرجنتين في الدقائق الأخيرة.  

كما اعتبر عدد من المحللين الرياضيين أن المنتخب المصري أثبت قدرته على منافسة كبار العالم، وأن الفارق لم يكن في الأداء بقدر ما حسمته التفاصيل الصغيرة واللحظات الأخيرة.

حسام حسن: فخور بما قدمه اللاعبون

من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، أنه يشعر بالفخر الشديد بما قدمه اللاعبون أمام منتخب بحجم الأرجنتين، موضحا أن عناصر الفريق التزمت بالخطة الفنية ونفذتها بصورة مميزة، وأن أغلب لاعبي المنتخب ينشطون في الدوري المصري ومع ذلك نجحوا في مجاراة نخبة لاعبي العالم.

حسام حسن: فرحة المصريين هي الإنجاز الأكبر… ونطمح لمزيد من النجاحات بعد ...

وأشار إلى أن المنتخب بدأ المباراة بشجاعة هجومية غير معتادة، ونجح في فرض أسلوبه، مؤكدا أن الفريق كان يستحق نتيجة أفضل، وأن ما قدمه اللاعبون يمثل بداية قوية لمستقبل أكثر إشراقا للكرة المصرية. 

اعتراض على القرارات التحكيمية

وفي المقابل، لم يخف حسام حسن استياءه من القرارات التحكيمية التي صاحبت المباراة، معتبرا أن بعض اللقطات المؤثرة، وعلى رأسها إلغاء هدف لمصر وعدم احتساب ركلة جزاء، كان لها تأثير مباشر على سير اللقاء، مؤكدا أن منتخبه تعرض لظلم تحكيمي في واحدة من أهم مباريات البطولة. 

May be an image of soccer, football and crowd

وأثارت تلك القرارات موجة واسعة من الجدل بين الجماهير والمتابعين، الذين رأوا أن بعض الحالات التحكيمية كانت تستحق مراجعة أكثر دقة، وهو ما زاد من حالة التعاطف مع المنتخب المصري عقب نهاية اللقاء. 

احترام عالمي رغم الخروج

ورغم مرارة الخروج، فإن منتخب مصر غادر كأس العالم بصورة مختلفة، بعدما فرض احترامه على المنافسين، ونال إشادة من لاعبين وإعلاميين ومتابعين حول العالم، ليؤكد أن الكرة المصرية تمتلك جيلا قادرا على مقارعة الكبار إذا توافرت له الاستمرارية والدعم.

وبين نتيجة انتهت بخروج المنتخب، وأداء أبهر الجميع، بقيت الرسالة الأهم أن منتخب مصر ربما خسر بطاقة التأهل، لكنه كسب احترام العالم، وترك انطباعا بأن "الفراعنة" عادوا ليكونوا رقما صعبا على الساحة الدولية، وأن ما تحقق في مونديال 2026 يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة أكثر قوة في السنوات المقبلة.  

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

ومن جاتبها، حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026، صباح اليوم الأربعاء، على دعم الفراعنة خلال  رحلة خاصة لإعادة البعثة من مدينة أتلانتا الأمريكية، بعد نهاية مباراة الأرجنتين.

طائرة عودة منتخب مصر

وظهر علم مصر بجانب وسادة كتب عليها شرفتونا في إشارة للأداء المميز الذي ظهر به لاعبوا منتخب مصر خلال كأس العالم.

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