درة تدعم المنتخب: مهما كانت النتيجة.. ربحت مصر شيئا لا يشترى

وجهت الفنانة درة رسالة دعم للاعبي المنتخب، بعد وداع المنتخب المصري، منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

وكتب درة عبر حسابها بموقع إنستجرام: أحيانا تكون القصة اهم والحلم اكبر من النتيجة. الليلة مصر كتبت التاريخ أمام الأرجنتين و أمام كل الضغوطات الكبيرة، قاتل المنتخب المصري بقلب وشجاعة وانضباط وروح عالية وايمان حتى اللحظة الأخيرة، وجعل شعبه يفخر به بل والأمة العربية كلها وكسب احترام العالم،مهما كانت النتيجة فقد ربحت مصر شيئا لا يشترى.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.