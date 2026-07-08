بشير التابعي: حسام حسن فاجأنا تكتيكيا طوال البطولة.. والحكم ظلم منتخب مصر

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن نجح في قيادة منتخب مصر بصورة مميزة خلال بطولة كأس العالم، مشيدًا برؤيته الفنية في اختيار اللاعبين وتطوير أداء المنتخب، مؤكدًا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أمام الأرجنتين.

وقال التابعي، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "حسام حسن، منذ بداية البطولة، كان يفاجئنا دائمًا بأفكاره التكتيكية وطريقة لعبه أمام كل منافس، كما أن أداء المنتخب كان يتطور من مباراة إلى أخرى".

وأضاف: "حسام حسن يمتلك رؤية مميزة في اختيار اللاعبين، وكان موفقًا بنسبة 99% في اختياراته، ونجح في تكوين منظومة قوية، كما اكتشف هيثم حسن خلال البطولة، وقدم كريم حافظ ومصطفى زيكو بصورة مميزة، وأعاد اكتشاف مروان عطية".

وتابع: "الحكم ظلم منتخب مصر بعدما ألغى هدفًا صحيحًا، كما احتسب ركلة جزاء أثرت على سير المباراة".

واختتم التابعي تصريحاته قائلًا: "لا أحد غاضب من حسام حسن، لأنه قدم كل ما لديه، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل لمنتخب مصر".