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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادين الراسي تحتفل بتخرج نجلها: اليوم أحتفل بالإنسان الرائع الذي أصبحت عليه

نادين الراسي
نادين الراسي
يمنى عبد الظاهر

عاشت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لحظات من الفخر والسعادة، بعدما احتفلت بتخرج نجلها الأكبر مارك من جامعة القديس يوسف، وحصوله على شهادة الطب.

ونشرت نادين الراسي مجموعة من الصور من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ووجهت رسالة مؤثرة إلى نجلها، عبّرت خلالها عن اعتزازها برحلته حتى تحقيق حلمه.

وقالت: «الحبيب مارك… في لحظات بالحياة ما في كلمات بتقدر تعبر عنها، من الزغير يلي كان يمسك إيدي… للرجّال يلي اليوم صار يحمل بكل فخر لقب دكتور. شفتك عم تكبر قدّام عيوني بشجاعتك، بتواضعك، بقلبك الطيب، وبإصرارك يلي ما عرف بيوم الاستسلام».

وأضافت: «اليوم أنا ما عم احتفل بس بتخرجك… أنا عم احتفل بالإنسان الرائع يلي صرتو»، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين حرصوا على تهنئة نجلها بهذه المناسبة وتمنوا له النجاح في مشواره المهني


 

وتابعت: «كل تضحية، كل تعب، كل دمعة، وكل ليلة سهر... اليوم صار إلها معنى، بتمنّى تلبس التوب الأبيض بكل رحمة ومحبة، وكل مريض يلتقى فيك يحسّ بإنسانيتك قبل ما يشوف علمك، ومهما أخدتك الحياة بعيد... رح تضلّ دايمًا هيدا الولد الصغير يلى علّمنى شو يعنى الحب بلا شروط، مبروك يا إبنى... إنت كنت، وإنت اليوم، ورح تضلّ طول العمر...أكبر فخر بحياتى، وبدى قلك شغلة من كل قلبى شكرًا لأنك اخترتنى كون أمّك، بحبّك قدّ الدّنى».



فيما وثقت نادين الراسى، أجواء حفل تخرج ابنها مارك فى جامعة القديس يوسف، حيث ظهر مرتديًا زى التخرج وقبعته، وحاملًا شهادته الجامعية، فيما وقفت والدته نادين ووالده حاتم حدشيتى إلى جانبه، وسط مشاعر غامرة من الفخر والسعادة.

الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتخرج نجلها الأكبر مارك جامعة القديس يوسف شهادة الطب

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