Spotify يسلّط الضوء على الفنان الأردني "زيد خالد" ضمن برنامج RADAR Arabia

يخطف الفنان الأردني زيد خالد الأنظار هذا الربع ضمن برنامج RADAR Arabia من Spotify، المخصص لدعم المواهب الصاعدة في المنطقة. ويُعرف زيد بأسلوبه الصادق في كتابة الأغاني وقدرته على بناء تواصل حقيقي مع المستمعين من خلال موسيقى تحمل الكثير من المشاعر، ما ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية متنامية في العالم العربي وخارجه.



وخلال العام الماضي، شهدت موسيقاه نموًا ملحوظًا على Spotify، حيث ارتفع عدد مستمعيه بنسبة تقارب 55%، كما أُضيفت أغانيه إلى أكثر من 130,000 قائمة تشغيل، ما يعكس انتشارًا واسعًا وتفاعلًا مستمرًا مع جمهوره. وتواصل موسيقاه تحقيق حضور يتجاوز حدود الأردن، حيث جاءت مصر، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وألمانيا ضمن أبرز الأسواق التي تستمع إلى أعماله.



وتزامنًا مع اختياره أحدث فناني برنامج RADAR Arabia، سيطلق زيد خالد أغنيته الجديدة "جواب"، وهي عمل يحمل طابعًا شخصيًا، ويستعيد من خلاله الطاقة والأسلوب الغنائي الذين شكّلا بداية ارتباطه بجمهوره، مع إبراز التطور الفني الذي حققه خلال العام الماضي.



وقال زيد خالد، متحدثًا عن أحدث أعماله وانضمامه إلى برنامج RADAR Arabia: "يأتي اختياري ضمن برنامج RADAR Arabia في مرحلة مميزة من مسيرتي الفنية. خلال العام الماضي، خضت تجارب موسيقية مختلفة ووصلت إلى جماهير جديدة، لكن أغنية "جواب" تُعد بمثابة تحية لكل من رافقني منذ البداية. فهي تحمل الكثير من الطاقة والأسلوب الغنائي الذين جمعاني بجمهوري لأول مرة، وأنا متحمس للاحتفال بهذه المرحلة من خلال برنامج RADAR."



ويُعد برنامج RADAR Arabia جزءًا من برنامج RADAR العالمي من Spotify، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفنانين الصاعدين، ومنحهم الدعم التحريري والفرص اللازمة للوصول إلى جمهور أوسع وتنمية مسيرتهم الفنية. ومن خلال دعم فنانين مثل زيد خالد، يواصل Spotify تعزيز حضور الأصوات المحلية وربط موسيقاها وقصصها بجماهير في المنطقة وحول العالم.



ويمكن للمستمعين اكتشاف زيد خالد إلى جانب نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في المنطقة من خلال قائمة تشغيل RADAR Arabia على Spotify، والتي تضم مجموعة من أكثر الفنانين العرب الصاعدين إثارة للاهتمام.