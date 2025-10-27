نادين الراسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نادين في الجلسة بإطلالة بسيطة أنيقة من توب وبنطلون باللون الأسود، وشعرها المنسدل علي الاكتاف وكتبت على الصور: "اللي بيخاف من الموت بيموت بالعار



من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن ما اذا كانت تفكر مرة اخرى فى الزواج من عدمه كما اكدت أنها لم تندم على أي قرار اتخذته في حياتها.

وأوضحت نادين الراسي، في تصريحات تليفزيونية: لم أندم على أي قرار في حياتي، أنا إنسانة عيشت كل حاجة ولو رجع بيا الزمن هعمل كل حاجة عملتها هي هي، ورد الفعل اللي عملته وقت وفاة شقيقي هعمله تاني يمكن أموت، والرجل بيحب الإنسانة الصريحة والواضحة، ويا ريت ابني يتجوز واحدة زيي وهو كمان بيقولي كده، والصداقة بيني وبين طليقي الأول لأنه رجٌل، وسوء علاقتي بطليقي الثاني جيسكار لأنه ذكر.

نادين الراسي: فقدت الأمل فى وجود رجل بحياتى

أما عن تفكيرها فى الزواج مجددا أكدت نادين الراسي : مبقدرش أعيش من غير حب وفقدت الأمل أن يكون في راجل في حياتي، وبقيت بخاف لو حد اتكلم معايا وبدأ يهتم بيا، وبقيت بفكر في نفسي وبقى عندي أنانية كبيرة، الحب تضحية وأخد وعطاء، وأنا إنسانة بـ أؤمن بالحياة والزواج ومؤمنة بالله، وبقول يمكن يجي الرجل اللي يضيف ليا ويعرف قيمتي اللي بـ 100 رجل.