منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد مرور منخفضات جوية على البحر المتوسط، تؤثر بشكل مباشر على بلاد الشام، خاصة سوريا ولبنان وفلسطين، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط الأمطار على تلك المناطق.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منخفضًا جويًا جديدًا متوقع مروره بدءًا من غدٍ، وسيؤدي إلى سقوط أمطار على مصر، لاسيما على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر للمنخفض سيكون على بلاد الشام، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة قد تستمر لعدة أيام.

وأضاف محمود القياتي، أن تأثير المنخفض الجوي سيتراجع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع، لتبدأ الأجواء في الاستقرار النسبي على أغلب الأنحاء، مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، مشيرًا أن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء مرشحة أيضًا لتساقط أمطار متفاوتة الشدة خلال الأيام المقبلة، ضمن تأثيرات الحالة الجوية الحالية، مؤكدًا وجود توقعات بسقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

وشدد محمود القياتي على أن فرص سقوط الأمطار تشمل عددًا من المحافظات، من بينها السواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر.