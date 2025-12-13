حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا، على أن يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار "خفيفة إلى متوسطة" على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فيما توجد فرص أخرى لسقوط أمطار “خفيفة” على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

درجات الحرارة غدا في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 10

نخل 18 05

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 06

أبو سمبل 23 13

سقوط أمطار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 28 19

المدينة المنورة 24 12

الرياض 20 12

المنامة 24 20

أبو ظبي 28 20

الدوحة 25 20

الكويت 20 13

دمشق 14 02

بيروت 20 14

عمان 14 05

القدس 13 06

غزة 20 12

بغداد 19 09

مسقط 28 20

صنعاء 23 10

الخرطوم 30 18

طرابلس 21 14

تونس 20 13

الجزائر 18 09

الرباط 18 11

نواكشوط 25 15

رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 01

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 21 10

نيودلهي 21 11

جاكرتا 32 25

بكين 01 07-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 05

أثينا 16 06

روما 15 04

باريس 09 05

مدريد 13 07

برلين 07 02

لندن 11 07

مونتريال 07- 10-

موسكو 01- 07-

نيويورك 01 03-

واشنطن 03 03-

