حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا، على أن يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار "خفيفة إلى متوسطة" على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فيما توجد فرص أخرى لسقوط أمطار “خفيفة” على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 10

نخل 18 05

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 06

أبو سمبل 23 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 28 19

المدينة المنورة 24 12

الرياض 20 12

المنامة 24 20

أبو ظبي 28 20

الدوحة 25 20

الكويت 20 13

دمشق 14 02

بيروت 20 14

عمان 14 05

القدس 13 06

غزة 20 12

بغداد 19 09

مسقط 28 20

صنعاء 23 10

الخرطوم 30 18

طرابلس 21 14

تونس 20 13

الجزائر 18 09

الرباط 18 11

نواكشوط 25 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 01

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 21 10

نيودلهي 21 11

جاكرتا 32 25

بكين 01 07-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 05

أثينا 16 06

روما 15 04

باريس 09 05

مدريد 13 07

برلين 07 02

لندن 11 07

مونتريال 07- 10-

موسكو 01- 07-

نيويورك 01 03-

واشنطن 03 03-

أديس أبابا 23 11