جهود لتوعية المزارعين لمواجهة تقلبات الطقس في كيهك

قال شاكر أبو المعاطي، استاذ المناخ، إننا نستعد لدخول فصل الشتاء، متابعا: شهر كيهك يمتاز بالتغيرات الجوية والتقلبات الشديدة وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الفترة الحالية تعتبر فترة حرجة، ويكون هناك تأثير واضح وملحوظ على المحاصيل الزراعية نتيجة انخفاض درجة الحرارة واختلاف الدرجات بين الليل والنهار.

واسترسل: نعمل توعية المزارعين باختلاف درجات الحرارة وضرورة التعامل الصحيح مع المحاصيل الزراعية، وتوفير الأسمدة الزراعية التي تعمل على حماية المحاصيل.