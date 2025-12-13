«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

نشرت شبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية جزءًا جديدًا من حديث المدرب الهولندي آرني سلوت، خلال مؤتمره الصحفي، والذي تطرق فيه مجددًا إلى أزمة النجم المصري محمد صلاح، على خلفية تصريحاته القوية قبل أسبوع، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

موقف صلاح من مباراة برايتون

وكان سلوت قد أوضح في المؤتمر نفسه أنه يعتزم عقد جلسة حديث مع محمد صلاح قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في مواجهة برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشارت تقارير صحفية لاحقًا إلى أن المدرب الهولندي استقر بالفعل على إعادة صلاح إلى قائمة ليفربول، بعد جلسة إيجابية بين الطرفين ساهمت في تهدئة الأجواء.

عدم الرضا عن الوضع الحالي

وفي الجزء الجديد من تصريحاته، أكد سلوت أنه غير راضٍ تمامًا عن الوضع الراهن، قائلًا: «العامل الأهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي للفريق والنادي. لم أقل هذا من قبل، لكنني بالتأكيد لست سعيدًا بهذا الوضع، ولا يمكنني الادعاء بأنني راضٍ عما نمر به حاليًا».

تقدير تاريخ محمد صلاح

وشدد مدرب ليفربول على القيمة الكبيرة التي يمثلها محمد صلاح للنادي، مضيفًا: «لقد فزنا بلقب الدوري معًا، وصلاح قدم الكثير لهذا النادي. من الأفضل دائمًا ألا يكون لاعب بحجمه في مثل هذا الموقف. أنا لا أستمتع بهذا الوضع على الإطلاق، لكن عليّ اختيار التشكيلة التي تخدم مصلحة الفريق والنادي من وجهة نظري».

تفادي أي فوضى قبل اللقاء

وأوضح سلوت أنه لا يؤيد استمرار الجدل، مشيرًا إلى أن أي توتر قد يضر بالفريق قبل مباراة برايتون، وقال: «لا أحب هذا الوضع ولا أستمتع به. إذا كان من الممكن تجنب أي فوضى، وكان ذلك في مصلحة الفريق، فسأفضل ذلك بالتأكيد، لأن استمرارها لا يخدم النادي».

القرارات الصعبة ومسؤولية المدرب

من جانبها، نقلت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية تصريحات أخرى لسلوت، تحدث فيها عن فلسفته في القيادة، موضحًا: «عندما قلت إنني لطيف ولكنني لست ضعيفًا، كنت أعني أنني لا أخشى اتخاذ القرارات الضرورية. اللاعبون قد يشعرون بالضعف، لكن ليس من الضروري إظهار القوة أو الصرامة إذا لم يخدم ذلك مصلحة الفريق».

كواليس التواصل مع صلاح

وعاد سلوت للحديث عن تواصله مع محمد صلاح، مؤكدًا أن النقاش بينهما لم يقتصر على فترة قصيرة، وقال: «أعلم جيدًا كم تحدثنا معًا، ليس فقط قبل مباريات بعينها، بل على مدار الأسابيع والأشهر الماضية. الحكم على كفاية هذا التواصل متروك للآخرين».

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع قراراته تصب في مصلحة النادي، مشددًا على أن الإفصاح عن مشاعره الشخصية لن يفيد الفريق في الوقت الحالي، وأن الأهم هو الحفاظ على استقرار المجموعة والتركيز على النتائج داخل الملعب



