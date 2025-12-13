قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
ما سر قل أعوذ برب الفلق؟.. علي جمعة: تحصنك من 8 شرور مهلكة
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني
الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات
جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي
موعد مباراة بيراميدز وفلامينجو البرازيلي فى كأس التحدي بقطر
فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
بعد وفاة 10صغار.. تحذير شديد اللهجة من FDA الأمريكية عن لقاحات كورونا
عبدالخالق: البدلاء والناشئين مكسب الزمالك من مباراة كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

نشرت شبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية جزءًا جديدًا من حديث المدرب الهولندي آرني سلوت، خلال مؤتمره الصحفي، والذي تطرق فيه مجددًا إلى أزمة النجم المصري محمد صلاح، على خلفية تصريحاته القوية قبل أسبوع، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

موقف صلاح من مباراة برايتون

وكان سلوت قد أوضح في المؤتمر نفسه أنه يعتزم عقد جلسة حديث مع محمد صلاح قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في مواجهة برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشارت تقارير صحفية لاحقًا إلى أن المدرب الهولندي استقر بالفعل على إعادة صلاح إلى قائمة ليفربول، بعد جلسة إيجابية بين الطرفين ساهمت في تهدئة الأجواء.

عدم الرضا عن الوضع الحالي

وفي الجزء الجديد من تصريحاته، أكد سلوت أنه غير راضٍ تمامًا عن الوضع الراهن، قائلًا: «العامل الأهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي للفريق والنادي. لم أقل هذا من قبل، لكنني بالتأكيد لست سعيدًا بهذا الوضع، ولا يمكنني الادعاء بأنني راضٍ عما نمر به حاليًا».

تقدير تاريخ محمد صلاح

وشدد مدرب ليفربول على القيمة الكبيرة التي يمثلها محمد صلاح للنادي، مضيفًا: «لقد فزنا بلقب الدوري معًا، وصلاح قدم الكثير لهذا النادي. من الأفضل دائمًا ألا يكون لاعب بحجمه في مثل هذا الموقف. أنا لا أستمتع بهذا الوضع على الإطلاق، لكن عليّ اختيار التشكيلة التي تخدم مصلحة الفريق والنادي من وجهة نظري».

تفادي أي فوضى قبل اللقاء

وأوضح سلوت أنه لا يؤيد استمرار الجدل، مشيرًا إلى أن أي توتر قد يضر بالفريق قبل مباراة برايتون، وقال: «لا أحب هذا الوضع ولا أستمتع به. إذا كان من الممكن تجنب أي فوضى، وكان ذلك في مصلحة الفريق، فسأفضل ذلك بالتأكيد، لأن استمرارها لا يخدم النادي».

القرارات الصعبة ومسؤولية المدرب

من جانبها، نقلت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية تصريحات أخرى لسلوت، تحدث فيها عن فلسفته في القيادة، موضحًا: «عندما قلت إنني لطيف ولكنني لست ضعيفًا، كنت أعني أنني لا أخشى اتخاذ القرارات الضرورية. اللاعبون قد يشعرون بالضعف، لكن ليس من الضروري إظهار القوة أو الصرامة إذا لم يخدم ذلك مصلحة الفريق».

كواليس التواصل مع صلاح

وعاد سلوت للحديث عن تواصله مع محمد صلاح، مؤكدًا أن النقاش بينهما لم يقتصر على فترة قصيرة، وقال: «أعلم جيدًا كم تحدثنا معًا، ليس فقط قبل مباريات بعينها، بل على مدار الأسابيع والأشهر الماضية. الحكم على كفاية هذا التواصل متروك للآخرين».

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع قراراته تصب في مصلحة النادي، مشددًا على أن الإفصاح عن مشاعره الشخصية لن يفيد الفريق في الوقت الحالي، وأن الأهم هو الحفاظ على استقرار المجموعة والتركيز على النتائج داخل الملعب


 

محمد صلاح ليفربول اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-12-2025 .. تحرك جديد

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

صور من الفيديو

الزواج من 6 شهور| صديقة عروسي فيديو الصلاة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مثيرة.. والمصور: لن أحذفه

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي

اطلاق إنذار بالخطر في النقب.. و الجيش الإسرائيلي يحقق

الملك تشارلز

الملك تشارلز يهز بريطانيا .. السرطان يتراجع والسر في التشخيص المبكر

طائرة مسيرة

الدفاع الروسية: إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 7 ساعات

بالصور

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد