الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

لأول مرة فى تاريخه وسيكون فى موعد مع التاريخ .. يلتقى فى السابعة مساء اليوم فريق الكرة بنادي بيراميدز فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة مع فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس القارات للأندية لكرة القدم .

يدخل بيراميدز المباراة باعتباره بطل القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جده بثلاثية فيما يدخل فلامنجو البرازيلي باعتباره حامل لقب امريكا الجنوبية وهو اختبار تاريخي غير مسبوق لبيراميدز الذى لم يسبق له أن خاض مثل هذه المباريات من قبل .

ويدير المباراة الحكم القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم، المعروف بخبرته الكبيرة وحضوره الدائم في أبرز البطولات القارية والدولية.

مشوار بيراميدز

ووصل بيراميدز إلى هذا الدور بعد مشوار استثنائي، بدأه بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب تفوقه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي. ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، إذ أضاف الفريق لقب كأس السوبر الإفريقي إلى خزائنه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في أكتوبر الماضي.

وعلى مستوى كأس الإنتركونتيننتال، واصل بيراميدز عروضه القوية، فتغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في القاهرة، ثم حقق انتصارًا لافتًا خارج الديار على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ليحصد لقب كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، وأوقيانوسيا)، ويضرب موعدًا مع فلامنجو في نصف النهائي.

مشوار فلامنجو

في الجهة المقابلة، يدخل فلامنجو اللقاء منتشيًا بتتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على بالميراس بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة البيروفية ليما الشهر الماضي. كما بلغ الفريق البرازيلي هذا الدور عقب انتصار صعب على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، ليتوج بكأس ديربي الأمريكتين.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا، إذ ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز بفريق برازيلي، في حين سبق للأهلي المصري مواجهة أندية البرازيل في سبع مناسبات عالمية، لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد جاء بركلات الترجيح.

وبلغة الأرقام، تميل الكفة لصالح فلامنجو، الذي تبلغ قيمته التسويقية نحو 186.5 مليون يورو، مقابل 23.38 مليون يورو لبيراميدز، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت». ويعد صمويل لينو اللاعب الأعلى قيمة في صفوف فلامنجو بـ20 مليون يورو، يليه المهاجم بيدرو بـ18 مليونًا، بينما يتصدر البرازيلي إيفرتون قائمة لاعبي بيراميدز من حيث القيمة التسويقية بـ2.8 مليون يورو.

الخطة الفنية

فنيًا، يدخل بيراميدز اللقاء بكامل عناصره، ما يمنح مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش حرية تطبيق أفكاره التكتيكية المعتمدة على الانضباط والمرونة. ويعتمد الفريق غالبًا على طريقة 4-2-3-1، مع التحول دفاعيًا إلى 4-4-2، وهو نهج يمنح التوازن بين الدفاع والهجوم، لكنه سيواجه اختبارًا صعبًا أمام منافس يجيد اللعب بنفس النسق العالي.

أما فلامنجو، فيقوده المدرب البرازيلي فيليبي لويس، الذي صعد بسرعة لافتة من فرق الناشئين إلى القيادة الفنية للفريق الأول، ونجح خلال فترة قصيرة في حصد ست بطولات، مقدمًا كرة قدم تعتمد على السرعة والضغط المتواصل.

الجوائز المالية

وتتجاوز أهمية المباراة حدود المنافسة الفنية، إذ تحمل أبعادًا مالية ومعنوية كبيرة، حيث يحصل الفائز على 4 ملايين دولار، مقابل مليوني دولار للخاسر، مع فرصة رفع العائد إلى 5 ملايين دولار في حال الفوز باللقب ومواجهة باريس سان جيرمان في النهائي.

وبينما يسعى فلامنجو إلى تأكيد سطوته اللاتينية بأسلوبه السريع وانسيابه الهجومي، يدخل بيراميدز المواجهة مدفوعًا بطموح كتابة إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية والإفريقية، في ليلة قد تعيد رسم خريطة القوة الكروية بين القارات.