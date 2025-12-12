قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

استعدادا لمواجهة فلامنجو البرازيلي.. الغندور يوجه رسالة دعم للاعبي بيراميدز

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

وجه الإعلامي خالد الغندور رساله دعم للاعبي بيراميدز  استعدادا لمواجهة فلامنجو البرازيلي  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :الكل يقول يا رب بيراميدز يكسب بكرة فلامنجو البرازيلي و يلعب في النهائي مع باريس سان جيرمان و ده سمعة رائعة للكرة المصرية علي مستوي العالم.

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على معاينة استاد أحمد بن علي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام فلامنجو البرازيلي في كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري.

الغندور بيراميدز فلامنجو البرازيلي باريس سان تصريحات الغندور

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

