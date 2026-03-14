تعليق ريم سامي على مقارنات الجمهور بينها وبين الفنانة مي عمر

علّقت الفنانة ريم سامي على المقارنات التي يعقدها الجمهور بينها وبين الفنانة مي عمر، مؤكدة أن هذه التعليقات تسعدها كثيرًا، خاصة أن مي عمر تُعد من أقرب الشخصيات إلى قلبها.

وقالت ريم سامي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "مي صاحبتي وحبيبتي، ودائمًا بتجيلي تعليقات عن الشبه بيني وبينها، وده شيء بيسعدني جدًا". وأضافت أن المواقف الطريفة حدثت أكثر من مرة، حيث عرض عليها بعض المتابعين صورًا لم تستطع التمييز فيها بين صورتها وصورة مي عمر، قائلة: "في مرة مي اديني صورة قبل كده ومكنتش عارفة دي أنا ولا هي".

وأعربت ريم سامي عن تقديرها الكبير للفنانة مي عمر، مؤكدة أنها تحبها كثيرًا وتتابع أعمالها الفنية باستمرار.

كما أشادت ريم سامي بمسلسل "الست موناليزا"، مؤكدة أنه عمل مميز وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.



يذكر أن مسلسل "علي كلاي" يضم نخبة من النجوم، من بينهم درة، أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقي، ريم سامي ، ومحمود البزاوي، ومن إخراج محمد عبدالسلام.