تصريحات قوية من دي بروين قبل مواجهة منتخب مصر.. صلاح شخصية رائعة وأتطلع لرؤيته

تحدث النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في افتتاح مشوار بلجيكا بكأس العالم، مؤكدًا صعوبة اللقاء وقوة المنافس.

منتخب مصر

وقال دي بروين في تصريحات صحفية: “محمد صلاح شخصية رائعة للغاية، وسيكون من الجميل أن ألتقي به مجددًا. لقد واجهته على مدار 10 سنوات، كما أن أبناءنا كانوا يدرسون في المدرسة نفسها، لذلك كنا نلتقي بين الحين والآخر”.

وأضاف: “المباراة الأولى دائمًا ما تكون صعبة، ومن خلال جميع بطولات كأس العالم السابقة لم نحصل على بداية سهلة، مواجهة مصر ستكون قوية وبدنية، لكننا سنكون مستعدين جيدًا”.

وتابع النجم البلجيكي: “من المحتمل أن تكون أرضية الملعب جافة بسبب الحرارة، لكن بخلاف ذلك كل شيء على ما يرام، ونأمل أن تكون المدرجات ممتلئة بالجماهير، ونسعى لتحقيق الفوز على مصر”.

وتأتي تصريحات دي بروين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي مصر وبلجيكا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير باللقاء.