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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف محمد طه، مراسل شبكة ON Sport من الولايات المتحدة، تفاصيل مران منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لمواجهة بلجيكا الودية.

منتخب مصر 

وأوضح طه في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، أن حسام حسن أجرى تقسيمة قوية خلال التدريب وجرّب أكثر من طريقة لعب، موجّهًا رسالة للاعبين قال فيها إنهم قدموا أداءً مميزًا أمام إسبانيا، وظهروا بشكل جيد أمام البرازيل، مشددًا على قدرتهم على الظهور بشكل قوي في مباراة بلجيكا المقبلة.

وأضاف أن الأجواء الجماهيرية منذ وصول البعثة من المطار وحتى مقر الإقامة كانت لافتة، حيث شعر اللاعبون وكأنهم داخل مصر بسبب الحضور الجماهيري الكبير، وهو ما منحهم دفعة معنوية إيجابية.

وأشار إلى أن بعض الأسماء ضمنت تواجدها في التشكيل الأساسي، أبرزها مصطفى شوبير، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح، ومحمد هاني، مع احتمالية مشاركة رامي ربيعة بعد حصوله على مساحة كبيرة في التدريب، إلى جانب تأكد تواجد محمد صلاح، وإمكانية ظهور زيكو كعنصر مفاجأة، بالإضافة إلى عمر مرموش الذي يبدو قريبًا من التشكيل الأساسي.

حسام حسن منتخب مصر منتخب بلجيكا

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