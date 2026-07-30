رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر مركز التنمية الشبابية بالعبور بعدم أحقية المشاركة في القسم الرابع

حسم اتحاد الكرة ملف مركز التنمية الشبابية بالعبور من المشاركة في منافسات دوري القسم الرابع.



وقام اتحاد الكرة بمخاطبة مركز التنمية الشبابية في العبور رسميًا ردًا على طلبه الانضمام إلى مسابقات فرع القليوبية لكرة القدم.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي الصادر بتاريخ 28 يوليو، أن مراكز التنمية الشبابية لا يحق لها المشاركة في دوري القسم الرابع.

وأوضح اتحاد الكرة أن مشاركتها تقتصر على مسابقات الناشئين فقط، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المنظمة للمسابقات.

وشدد اتحاد الكرة على استمرار مركز التنمية الشبابية في مشاركته في بطولات الفئات السنية دون مسابقات الكبار.