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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر مركز التنمية الشبابية بالعبور بعدم أحقية المشاركة في القسم الرابع

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري
نتيجة الثانوية العامة 2026

حسم اتحاد الكرة ملف مركز التنمية الشبابية بالعبور من المشاركة في منافسات دوري القسم الرابع.


وقام اتحاد الكرة بمخاطبة مركز التنمية الشبابية في العبور رسميًا ردًا على طلبه الانضمام إلى مسابقات فرع القليوبية لكرة القدم.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي الصادر بتاريخ 28 يوليو، أن مراكز التنمية الشبابية لا يحق لها المشاركة في دوري القسم الرابع.

وأوضح اتحاد الكرة أن مشاركتها تقتصر على مسابقات الناشئين فقط، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المنظمة للمسابقات.

وشدد اتحاد الكرة على استمرار مركز التنمية الشبابية في مشاركته في بطولات الفئات السنية دون مسابقات الكبار.

اتحاد الكرة وزاراه الشاب والرياضة اخبار الرياضة العبور

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