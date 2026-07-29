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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بتوثيق عقود المدربين قبل السماح لهم بالعمل

معتمد جمال
معتمد جمال
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الثانوية العامة 2026

طالب الإعلامي عامر العمايرة، عبر حسابه على فيسبوك، الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لتعزيز الحوكمة قبل انطلاق الموسم الجديد، وعدم السماح لأي مدرب بالعمل في الدوري الممتاز إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بعقده.

وأوضح العمايرة أن المدرب يجب أن يقوم بتوثيق العقد الموقع مع النادي، وسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة وفقًا للشرائح المحددة بالقانون، إلى جانب رسوم التوثيق بالاتحاد والبالغة 3% من قيمة التعاقد السنوية بحد أدنى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيمنع تكرار ما حدث في الموسم الماضي، عندما عمل الكابتن معتمد جمال – بحسب ما ذكر – دون وجود عقد موثق. 

الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري الممتاز التعاقد السنوية الكابتن معتمد جمال

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