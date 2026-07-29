خالد طلعت يدعم قرارات الزمالك: استمرار معتمد جمال وعودة عبد الواحد السيد هما الأفضل

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت دعمه الكامل لقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا عبر حسابه على فيسبوك أنه يتفق “مليون في المئة” مع قرار إقالة جون إدوارد من منصبه.

وأوضح طلعت أن الخلاف الأساسي كان يتمثل في تمسك جون إدوارد بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، بينما كان حسين لبيب يفضل استمرار معتمد جمال، معتبرًا أن تجربة المدرب الأجنبي يانيك فيريرا الموسم الماضي أثبتت فشلها، في حين نجح معتمد جمال في تحسين نتائج الفريق، وحقق لقب الدوري، وكان قريبًا من التتويج بالكونفدرالية رغم رحيل عدد من اللاعبين واعتماده على عناصر شابة.

وأضاف أن استمرار معتمد جمال يُعد القرار الأنسب في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه لمس بنفسه حجم حب واحترام لاعبي الزمالك لمدربهم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في الكرة المصرية، كما أشاد بقرار إعادة عبد الواحد السيد إلى منصب مدير الكرة، مؤكدًا أنه من أفضل من شغل هذا المنصب ويحظى باحترام اللاعبين.

واختتم خالد طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن دعمه لهذه القرارات لا يعني توقع منافسة الزمالك على بطولتي الدوري أو دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، خاصة في ظل إيقاف القيد، وعدم إبرام صفقات جديدة، ورحيل عدد من اللاعبين، لكنه يرى أن معتمد جمال وعبد الواحد السيد قادران على تحقيق أفضل النتائج الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة.