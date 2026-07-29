اتحاد الكرة يخطر الأندية بنظام مسابقة دوري المحترفين لموسم 2026-2027

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم أندية دوري المحترفين بلائحة المسابقة الجديد استعدادا لموسم 2026-2027 شأن نظام الصعود والهبوط.

وتقام منافسات دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا بنظام الدوري ذهابا وإيابا، مع السماح بإجراء 5 تبديلات في المباراة على ثلاث فترات دون احتساب التدريبات التى تجري بين شوطي اللقاء ضمن الفرص الثلاثة

وتنص لائحة المسابقة على صعود 3 أندية إلى الدوري الممتاز بينما يهبط 4 أندية في مؤخرة الجدول إلى دوري القسم الثاني ب.

وحدد اتحاد الكرة معايير حسم الترتيب في حالة تساوي النقاط، حيث سيتم اللجوء لنتائج المواجهات المباراة ثم فارق الأهداف ثم فارق الأهداف العام ثم الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف، وفي حال استمرار التساوي في كل شيء، يتم اللجوء للعب مباراة فاصلة على ملعب محايد وحال إنتهاء المباراة بنتيجة التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الترتيب.

ويلتزم النادي المستضيف للمباراة بتوفير إسعاف مجهزه بطاقمها الطبي ونقالتين يوم المباراة ويعتبر الفريق مهزوما 2-0 حال عدم تواجد سيارة إسعاف قبل المباراة خلال المهلة القانونية.

وتعاد المباراة في حال إثبات إخطار جهة الإسعاف قبل المباراة وعدم حضورها.

كما نصت اللائحة على عدم إجازة الاحتجاجات على القرارات الفنية التي يتخذها الحكم داخل أرض الملعب مع تقديم احتجاج في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو حالات التزوير مع عدم إجازة اللجوء للقضاء العادي وفق لوائح الاتحاد الدولي والمصري.