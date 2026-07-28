عقب استقالته .. هجوم عنيف من مالديني على اتحاد الكرة الايطالي

كشف باولو مالديني رئيس الاتحاد الايطالي عن الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من منصبه.

وأكد مالديني، في تصريحات إعلامية، أن قبوله المنصب كان "أحد أكبر أخطائه"، مشددا أن كرة القدم الإيطالية وصلت إلى مرحلة متدنية بسبب ما وصفه بسوء إدارة الاتحاد.

وأضاف : “عندما تم تعييننا، أعددنا قائمة مختصرة تضم ثلاثة مرشحين لتدريب المنتخب. كان بيب جوارديولا خيارنا الأول، بينما كان أندريا بيرلو الخيار الثالث”.

وأضاف أن المفاوضات مع جوارديولا وصلت إلى اتفاق إلا أن الاتحاد الإيطالي أبلغه بعدم قدرته على تحمل راتب المدرب الإسباني مطالبًا بالبحث عن خيار اخر.

وتابع “إنه يوم حزين لكرة القدم الإيطالية، لأنها وصلت إلى مستوى لم تبلغه من قبل بسبب سوء إدارة الاتحاد. سنظل أمة كروية متواضعة إذا استمر مالاغو في رئاسة الاتحاد. لقد بذلنا كل ما في وسعنا، لكن لم يعد بالإمكان إنقاذ الوضع”.