بيراميدز يخاطب نيس لضم محمد عبد المنعم على سبيل الإعارة| خاص

تقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي إلى نادي نيس الفرنسي من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتضمن العرض استعارة مدافع منتخب مصر لمدة موسم، مع وجود بند يمنح بيراميدز أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

وتأتي خطوة بيراميدز في إطار سعيه لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها محمد عبد المنعم على المستويين المحلي والدولي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة نيس الفرنسي موقفها من العرض خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات نهائية حول التفاصيل المالية وشروط انتقال اللاعب.