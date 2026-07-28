بيراميدز يتمسك بـ محمود صابر.. والاحتراف الأوروبي الشرط الوحيد للرحيل

حسم نادي بيراميدز موقفه من مستقبل لاعب الوسط الدولي محمود صابر، بعدما أبدى تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويتواجد محمود صابر حاليًا في معسكر بيراميدز المقام في تركيا، عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي زد، حيث عاد للمشاركة في استعدادات الفريق للموسم المقبل.

وأكدت مصادر أن إدارة بيراميدز لا تنوي السماح برحيل اللاعب على سبيل الإعارة مرة أخرى لأي نادٍ داخل مصر، مشيرة إلى أن الاحتراف الأوروبي سيكون الخيار الوحيد الذي قد يدفع النادي للموافقة على رحيله.

وقدم محمود صابر مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، وكان أحد عناصر منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ونجح في تسجيل هدف خلال مواجهة إيران في دور المجموعات.

وساهم في مشوار المنتخب المصري بالبطولة، قبل أن يودع الفراعنة المنافسات من دور الـ16 عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين، التي خسرت لاحقًا المباراة النهائية أمام منتخب إسبانيا.

ويُعد محمود صابر من أبناء نادي نجوم المستقبل، قبل انتقاله إلى بيراميدز، وخاض تجربتي إعارة مع سموحة ثم زد خلال الموسمين الماضيين، ليعود هذا الصيف إلى صفوف الفريق السماوي وسط تمسك الإدارة باستمراره.