رسميا.. بيراميدز يعلن ضم إياد العسقلاني

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع المدافع إياد العسقلاني لدعم خط الدفاع، سواء في مركز المساك أو الظهير الأيسر، خلال المرحلة المقبلة، قادما من نادي روستوف الروسي.

جاء ذلك في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين والعناصر في كل المراكز، استعدادا للموسم الجديد والارتباطات العديدة محليا وقاريا.

إياد العسقلاني من مواليد 24 يناير عام 2004، ويبلغ من العمر 21 عاما، ويعتبر واحدا من أهم المدافعين رغم صغر سنه.

وبدأ العسقلاني مشواره مع كرة القدم في صفوف النادي الإسماعيلي، وانتقل إلى نادي روستوف الروسي قبل موسمين، قبل أن يستقر في نادي بيراميدز.

وتدرج العسقلاني في صفوف منتخبات مصر للناشئين والشباب طوال السنوات الماضية، وكذلك منتخب مصر الأولمبي، وكان واحدا من العناصر الأساسية للفراعنة الصغار.