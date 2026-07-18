إياد العسقلاني ينتظم في تدريبات بيراميدز بعد انتقاله من روستوف الروسي

انتظم إياد العسقلاني، مدافع منتخب مصر ونادي روستوف الروسي، في تدريبات فريق بيراميدز، بعد إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق السماوي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء انضمام العسقلاني إلى المران بعد اجتيازه الكشف الطبي والتوقيع على عقود الإعارة، في إطار خطة بيراميدز لتدعيم خط الدفاع استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، مع وجود بند يمنح النادي أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

ويُعد العسقلاني أحد أبرز المدافعين الشباب في الكرة المصرية، بعدما خاض تجربة احترافية مع روستوف الروسي عقب تألقه بقميص الإسماعيلي، ويأمل في استعادة مستواه والمساهمة مع بيراميدز في المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.