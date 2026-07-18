خَدَمت 1248 مواطنا.. محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية في قرية محلة القصب

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية محلة القصب التابعة لمركز المحلة ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1248 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لـ 1159 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 31 تحليل دم، و22 تحليل طفيليات، و17 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 273 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

ردع مخالفين

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 1143 مواطنا بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ18 حالة، كما تم تنظيم 14 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 358 مترددًا، وشارك 268 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.